В Польше два украинца разгромили хостел

Главное: В польском Гданьске произошло ЧП. Тут украинцы разгромили хостел.

Детали: Неприятный инцидент с участием украинцев произошел в польском Гданьске. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что пьяные мужчины в возрасте 21 и 33 лет устроили погром в хостеле.

Все случилось в прошлую пятницу.

Информируется, что дебоширы разбили окна в здании и проникли внутрь, где также сломали несколько дверей.

Также украинцы разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчин. Один из них, как уверяется, «вел себя агрессивно, игнорировал приказы и бросал предметы в сотрудников».

В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, а у его старшего товарища – более одного промилле.

По предварительной информации, они были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения.

Владелец заведения, в свою очередь, заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых.

Сейчас украинцам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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