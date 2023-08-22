Украинцам намекнули, что война продлится еще долго

Главное: Война в Украине может продлиться долго. Не избежать больших потерь.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война против России может быть долгой. Отмечается, что победить будет непросто.

Чиновник сказал: «Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно».

Сообщается, что украинцы уже доказали, что у нас другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим.

Информируется: «У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы».

Министр добавил, что в прошлом году, чтобы выстоять Украине, нужно было добыть оружие, так как без этого наша армия просто закончилась бы через несколько месяцев.

Резюмируется: «Сейчас и на будущее ключ к нашей победе состоит в том, что будут чувствовать люди. От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться».

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