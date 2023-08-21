В Европе резко взлетели цены на газ

Главное: Цены на газ в Европе выросли. Стало известно, что случилось.

Детали: В понедельник, 21 августа, в Европе резко подросли цены на газ. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Эксперты отмечают, что случилось это после новостей о том, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group, расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа ведущего мирового экспортера.

Так, как стало известно, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах) открыли торги со взлета на 16,5% до отметки 478,1 доллара за тысячу кубометров.

Позже стоимость «голубого топлива» откатилась до 458,8 долларов (рост 11,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня в 410,4 доллара.

Стоит также напомнить, что газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня пересекли порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

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