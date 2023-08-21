Украине надо мобилизовать 3 миллиона человек, - Welt

Главное: Издание Welt пишет, что Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, что бы выиграть войну.

Детали: Чтобы выиграть войну с РФ, Украине необходимо мобилизовать 3 млн человек, пишет Welt.

Население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. 10% – это тот процент мобилизации, который Израиль провел в 1947-48 гг. и тем самым сохранил свое государство.

Издание пишет, что первая серьезная война тысячелетия не решается ни санкциями, ни БпЛА и ракетами.