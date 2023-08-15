Пол Кругман: нобелевский лауреат заявил, что вторжение инопланетян вызовет инфляцию

Главное: Нобелевский лауреат Пол Кругман провел связь между вторжением инопланетян и уровнем инфляции. Он считает, что инопланетяне существуют.

Детали: Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман провел связь между возможным вторжением инопланетян и уровнем инфляции в США, передает Bloomberg.

Он считает, что инопланетяне скорее существуют, чем нет, но предпосылок для их контакта с людьми пока нет из-за разного уровня развития. Но если вторжение инопланетян состоится, то это, по мнению Кругмана, вызовет всплеск инфляции.

"Я думаю, что мы почти наверняка можем сказать, что это (вторжение - Ред.) вызовет инфляцию. Войны почти всегда это делают. Они всегда связаны с большими государственными расходами", - рассуждает Кругман.