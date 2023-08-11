Без электричества в Украине сидят 530 населенных пунктов

Главное: 530 населенных пунктов в Украине остаются без электричества. Причина – непогода и обстрелы.

Детали: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Министерство энергетики поведало о ситуации на пятницу, 11 августа.

Информируется, что из-за непогоды и обстрелов без электричества остаются 530 населенных пунктов.

Уточняется, что из-за козней небесной канцелярии в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях обесточено 127 населенных пунктов.

Отмечается, что больше всего пострадали Сумщина и Полтавщина, где соответственно остаются без света 66 и 37 населенных пунктов.

Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В то же время, как стало известно, в Донецкой области в результате обстрелов повреждены линейное производственное управление магистральных газопроводов, не работавшая с прошлого года газораспределительная станция и административное здание.

Сообщается, что в Херсонской области из-за усиленных обстрелов остаются обесточенными 48 населенных пунктов. За прошедшие сутки энергетики смогли возобновить питание в восьми населенных пунктах, ранее оставшихся без света из-за боевых действий.

Резюмируется, что из-за обстрелов обесточены 355 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

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