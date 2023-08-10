Клэр Хоуп: 14-летняя интернет-рэперша, под псевдонимом Лил Тэй, неожиданно неожиданно умерла

Главное: Умерла популярная интернет-рэперша 14-ти лет Клэр Хоуп (больше известная как Лил Тэй). В её видео всегда были пачки наличных, много мата и дорогие автомобили.

Детали: Клэр Хоуп, популярная канадская интернет-рэперша 14-ти лет, известная как Лил Тэй, скончалась.

Ее семья поделилась душераздирающим заявлением.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем ужасную новость о внезапной и трагической кончине нашей любимой Клэр”, - написала семья в Instagram, сообщив, что ее брат также умер.

Прославилась Lil Tay к 9 годам, в её видео всегда были пачки наличных, много мата и дорогие автомобили.