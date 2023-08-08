Европейцев вновь пугают птичьим гриппом

Главное: На Европу вновь наступает птичий грипп. Вспышки в Норвегии и Финляндии.

Детали: Птичий грипп вновь наступает на Европу. Он бушует в Норвегии и Финляндии.

Об этом поведал представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен.

Сообщается, что нынешняя ситуация может перерасти в новую пандемию среди людей, а вирус способен найти переносчика мутаций среди млекопитающих.

Так, только в Финляндии данной заразой поражены 21 животноводческое хозяйство.

Уточняется, что источником болезни являются дикие птицы, в частности чайки.

Выяснилось, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих.

Информируется: «Эта проблема имеет не только национальное значение. Международные органы здравоохранения и ученые также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей».

Подчеркивается, что сейчас следует отслеживать мутации, связанные со способностью вызывать заболевание, поскольку вирусы птичьего гриппа обладают высокой мутагенностью и их способность вызывать заболевание у человека также возрастает в результате так называемого инфицирования млекопитающих.

Сообщается также: «Для норки этот риск особенно высок из-за сходства дыхательных путей норки и человека. Норки также могут заразиться сезонным гриппом от человека, что повышает риск появления новых комбинаций вирусов».

Стоит добавить, что о первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне. Тогда вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах.

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