Артем Довбик: форвард сборной Украины перебрался в Испанию

Главное: Украинский нападающий Артем Довбик продолжит карьеру в Испании. Он стал самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «Жироны».

Детали: Испанский клуб «Жирона» сообщил о подписании контракта с 26-летним форвардом Артемом Довбиком.

Уроженец Черкасс поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на 5 лет.

Довбик стал самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «Жироны». За 50% экономических прав на форварда каталонцы заплатили 7 миллионов евро. Это на 1,5 миллиона больше, чем в начале сентября минувшего года «Жирона» заплатила «Саутгемптону» за Ориоля Ромеу.

Как известно, цвета «Жироны» защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

В тему: Стало известно, сколько платят Цыганкову в Испании.