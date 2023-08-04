В Подмосковье второй день подряд что-то ярко полыхает

Главное: В Московской области горят склады с пластиком и резиной. Столб дыма виден за десятки километров.

Детали: В Московской области второй день подряд происходят пожары. В пятницу, 4 августа, огонь вспыхнул на складах в подмосковной Яхроме. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

«Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области», — говорится в сообщении.

Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной.

«Столб дыма виден за десятки километров. Пожарные борются с огнем», — уточняют в Telegram-канале.

Как утверждают в МЧС РФ, горит складское помещение на площади 1950 кв.м. Якобы его уже удалось локализовать. Кроме того, сведений о пострадавших якобы тоже не поступало.

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