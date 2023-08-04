Ирина Мирошниченко: умерла знаменитая актриса

Главное: Умерла актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильма «Андрей Рублёв».
Детали: Умерла знаменитая советская актриса Ирина Мирошниченко.
Звезде фильмов «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Вам и не снилось» Ирине Мирошниченко был 81 год.
Главное: Умерла актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильма «Андрей Рублёв».
Детали: Умерла знаменитая советская актриса Ирина Мирошниченко.
Звезде фильмов «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Вам и не снилось» Ирине Мирошниченко был 81 год.
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