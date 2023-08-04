Американцы узнали, почему полезно гладить собак

Главное: Гладить собак полезно для здоровья. Хорошо для иммунитета.
Детали: Ученые из университета Вирджинии в США узнали кое-что интересное о собаках. Выявлена еще одна польза от этих животных.
По их словам, поглаживание собак помогает усиливать иммунитет человека.
Так, в ходе своей работы исследователи проанализировали данные более ранних исследований, после чего выяснили, что кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на состоянии нашего организма.
Поясняется, что уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за пять-двадцать минут, проведенных с собаками.
Кроме этого было зафиксировано повышение уровня окситоцина, гормона, способствующего хорошему самочувствию.
Эксперты говорят, что это способствует улучшению иммунитета и состояния нервной системы.
Примечательно, что, то же самое происходит и у собак.
Информируется, что владение собакой также связано с положительными результатами для здоровья, включая улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности.
Резюмируется, что наличие домашнего животного было связано с лучшим психическим состоянием: питомец обеспечивает общение, источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.
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