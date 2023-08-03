Спикер Верховной Рады рассказал, когда в Украине пройдут парламентские выборы

Главное: Парламентские выборы в Украине пройдут уже после войны. Хотят переписать законодательство.

Детали: Спикер Верховой Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламентские выборы в Украине состоятся уже после войны. При этом, по его словам, собираются переписать соответствующее законодательство, сообщает Liga.net.

Политик сказал: «Многие международные коллеги во время общения спрашивают: «Думаете ли вы о следующих выборах?» Я им всегда говорю: «Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы». И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство».

По его словам, Верховная Рада должна объяснить, какие это будут выборы.

Он отметил: «Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам выйти из этой юридической путаницы».

Кроме этого подчеркивается, что проводить любые выборы в период военного положения невозможно.

Глава парламента считает: «Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и получивших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов, это невозможно».

В тему: Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября.