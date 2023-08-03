Президент Бразилии прокомментировал проблемы своего «мирного плана» по Украине

Главное: Президент Бразилии прокомментировал войну в Украине. Луис Инасиу Лула да Силва объяснил, почему не двигается его «мирный план».

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь прокомментировал войну в Украине. Его слова цитирует Reuters.

Так, во время пресс-конференции политик сказал, что его страна «стремится к миру в Украине», но лидеры Киева и Москвы не готовы к мирным переговорам.

Он отметил: «Ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы. Роль Бразилии состоит в том, чтобы попытаться прийти к мирному предложению вместе с другими, когда обе страны этого захотят».

Бразильский лидер сказал: «Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И у всех есть право вето».

Кроме этого глава государства считает: «Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 не должно быть даже G7».

В тему: Бразилия продолжает раскручивать свой «мирный план» по Украине.