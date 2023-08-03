Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Бразилии прокомментировал проблемы своего «мирного плана» по Украине

Президент Бразилии прокомментировал проблемы своего «мирного плана» по Украине

Александр Панько
03.08.23 10:23
130
Президент Бразилии прокомментировал проблемы своего «мирного плана» по Украине

Главное: Президент Бразилии прокомментировал войну в Украине. Луис Инасиу Лула да Силва объяснил, почему не двигается его «мирный план».

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь прокомментировал войну в Украине. Его слова цитирует Reuters.

Так, во время пресс-конференции политик сказал, что его страна «стремится к миру в Украине», но лидеры Киева и Москвы не готовы к мирным переговорам.

Он отметил: «Ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы. Роль Бразилии состоит в том, чтобы попытаться прийти к мирному предложению вместе с другими, когда обе страны этого захотят».

Бразильский лидер сказал: «Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И у всех есть право вето».

Кроме этого глава государства считает: «Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 не должно быть даже G7».

В тему: Бразилия продолжает раскручивать свой «мирный план» по Украине.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война, Бразилия, мирные переговоры, Луис Инасиу Лула да Силва

Комментарии

Статьи

28.07.23 15:55

Консервация на зиму 2023-2024: в какую цену обойдутся заготовки

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку
03.08.23 10:29

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.08.23 11:30

Цукерберг рассказал о своих неожиданных кулинарных пристрастиях
03.08.23 11:15

Украина наконец-то решила проблему с солью
03.08.23 11:09

Данилов рассказал, каким оружием Украина будет бить по территории России
03.08.23 10:59

Индия хочет купить у России девять миллионов тонн пшеницы
03.08.23 10:44

Месси продолжает зажигать в США
03.08.23 10:33

Спикер Верховной Рады рассказал, когда в Украине пройдут парламентские выборы
03.08.23 10:22

Квентин Тарантино хочет, чтобы Брюс Уиллис снялся в фильме «Кинокритик»
03.08.23 10:13

Андрей Данилко отказался петь на одной сцене с Лободой
03.08.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 247 850 солдат
02.08.23 16:56

В ОП озвучили цели грядущего саммита в Саудовской Аравии
03.08.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 247 850 солдат
02.08.23 16:14

Озвучены сроки по строительству Каховской ГЭС
02.08.23 15:54

Россия созрела к переговорам по «зерновой сделке», — США
02.08.23 13:21

Экс-нардеп Рабинович арестован. Пока что заочно
02.08.23 11:52

В Крыму снова гремят взрывы
02.08.23 10:16

Байден хочет передать Тайваню средства, которые предназначались для Украины
02.08.23 09:22

Киев пережил очередную ночную атаку иранских «мопедов»
02.08.23 09:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 247 230 солдат
01.08.23 16:11

Словакия возобновила передачу Украине самоходных гаубиц Zuzana 2
01.08.23 13:50

Жители Москвы стремительно привыкают к полноценной войне, — ОП
27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку
28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников
28.07.23 16:58

На Тернопольщине нашли беспрецедентный клад
27.07.23 11:41

Кадыров рассекретил данные о чеченцах, воюющих в Украине
28.07.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат
28.07.23 12:30

Путин обсудил с африканцами войну в Украине
29.07.23 10:21

Маск заявил, что Twitter будет «темным»
28.07.23 08:35

Генпрокурор рассказал о сексуальном насилии во время войны со стороны российских военных
28.07.23 13:06

Орбан заявил, что поддержка Украины во время войны зависит от одного человека
Фото и Видео
Месси продолжает зажигать в США
Месси продолжает зажигать в США
Месси продолжает зажигать в США
Месси продолжает зажигать в США
Появилось видео падения гидросамолета в России
Появилось видео падения гидросамолета в России
Локи, 2 сезон (2023): трейлер и дата выхода
Локи, 2 сезон (2023): трейлер и дата выхода
Дети шпионов: Армагеддон (2023): дата выхода и трейлер нового фильма Роберта Родригеса
Дети шпионов: Армагеддон (2023): дата выхода и трейлер нового фильма Роберта Родригеса
Арбузы в Антарктиде: ученые сделали невозможное
Арбузы в Антарктиде: ученые сделали невозможное
К Земле несется гигантская комета
К Земле несется гигантская комета
На Киевщине тренер по баскетболу развращал 11-летнюю девочку
На Киевщине тренер по баскетболу развращал 11-летнюю девочку
Появилось видео, как китайский теннисист потерял сознание во время матча в США
Появилось видео, как китайский теннисист потерял сознание во время матча в США
Появилось видео кровавой драки мигрантов в Подмосковье, жертвами которой стали два человека
Появилось видео кровавой драки мигрантов в Подмосковье, жертвами которой стали два человека
Москву снова атаковали неизвестные беспилотники
Москву снова атаковали неизвестные беспилотники
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.