Польша и Литва размещают снайперов на границе с Беларусью

Главное: Польша и Литва готовятся к угрозе из Беларуси. На границе с РБ по-прежнему опасно, говорят чиновники европейских стран.

Детали: После появления тысяч наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси соседние Литва и Польша приняли дополнительные меры безопасности.

Как пишет литовский вещатель LRT, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси является серьезной угрозой. Он подчеркнул, что возможны провокации «вагнеровцев» против Литвы, Польши и Латвии.

«С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть ЧВК „Вагнера“, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу», — сказал литовский президент.

Науседа добавил, что после попытки мятежа «Вагнера» в РФ Литва приняла дополнительные меры, и подчеркнул, что в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жаринь днем ранее сообщал, что «на границе с Беларусью по-прежнему опасно».

«Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии», — отметил он, комментируя сообщения пограничников об очередной попытке проникновения иностранцев через беларуско-польскую границу.

В пятницу, 28 июля, польское командование показала солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-беларуско границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Их характерны уверенность в себе, терпение», — написали под фото.

В тему: В ГУР озвучили две главные задачи «вагнеровцев» в Беларуси.