Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Польша и Литва размещают снайперов на границе с Беларусью

Польша и Литва размещают снайперов на границе с Беларусью

Агата Кловская
31.07.23 15:57
180
Польша и Литва размещают снайперов на границе с Беларусью

Главное: Польша и Литва готовятся к угрозе из Беларуси. На границе с РБ по-прежнему опасно, говорят чиновники европейских стран.

Детали: После появления тысяч наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси соседние Литва и Польша приняли дополнительные меры безопасности.

Как пишет литовский вещатель LRT, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси является серьезной угрозой. Он подчеркнул, что возможны провокации «вагнеровцев» против Литвы, Польши и Латвии.

«С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть ЧВК „Вагнера“, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу», — сказал литовский президент.

Науседа добавил, что после попытки мятежа «Вагнера» в РФ Литва приняла дополнительные меры, и подчеркнул, что в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жаринь днем ранее сообщал, что «на границе с Беларусью по-прежнему опасно».

«Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии», — отметил он, комментируя сообщения пограничников об очередной попытке проникновения иностранцев через беларуско-польскую границу.

В пятницу, 28 июля, польское командование показала солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-беларуско границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Их характерны уверенность в себе, терпение», — написали под фото.

В тему: В ГУР озвучили две главные задачи «вагнеровцев» в Беларуси.

Тэги: граница, Польша, Литва, снайпер, Беларусь

Комментарии

Статьи

28.07.23 15:55

Консервация на зиму 2023-2024: в какую цену обойдутся заготовки

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Криптовалютные платформы и платежные системы заинтересовали НБУ. К чему бы это?
31.07.23 19:38

Криптовалютные платформы и платежные системы заинтересовали НБУ. К чему бы это?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.07.23 16:47

Один из грандов европейского футбола исключен из еврокубков
31.07.23 16:36

Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась почти на треть
31.07.23 16:19

На Кипре вводят новый запрет для туристов
31.07.23 16:10

Синоптик рассказала украинцы, чего ждать от погоды в первый день августа
31.07.23 16:03

На шахте в Донецкой области погибли горняки
31.07.23 15:41

Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу продолжает расти
31.07.23 14:48

В ГУР рассказали, сколько человек россияне мобилизовали на оккупированных территориях
31.07.23 14:37

Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме
31.07.23 14:07

Союз армян Украины принял важные решения
31.07.23 14:01

Украина получила еще один крупный денежный транш от США
31.07.23 16:36

Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась почти на треть
31.07.23 12:55

В Саудовской Аравии грядут мирные переговоры по Украине
31.07.23 11:16

В центре Донецка прогремели взрывы. Горят автомобили
31.07.23 10:47

Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге
31.07.23 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 190 солдат
30.07.23 21:29

Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению
28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников
28.07.23 12:40

ЧП в Одессе: в Доме профсоюзов взорвалась граната – погиб человек
28.07.23 09:54

Танки Abrams могут появиться в Украине уже в сентябре
28.07.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 830 солдат
27.07.23 14:26

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023: парламентских выборов не будет
25.07.23 15:07

На популярном курорте вовсю бушует лихорадка денге
25.07.23 15:04

Еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в сексуальном насилии
27.07.23 08:59

ЕС помог украинским школам
26.07.23 15:18

Усейн Болт: легендарный спортсмен сделал сенсационное заявление
27.07.23 11:34

Стало известно, что сейчас происходит со строительством в Украине
25.07.23 16:36

Шмыгаль поведал, сколько получат регионы на восстановление жилья, школ и больниц
27.07.23 14:37

Министра культуры Ткаченко отправили в отставку
27.07.23 09:12

ВСУ продолжают успешно атаковать под Бахмутом
27.07.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 244 270 солдат
Фото и Видео
Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме
Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме
Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме
Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме
В Дагестане произошел крайне необычный инцидент с козлом
В Дагестане произошел крайне необычный инцидент с козлом
Cardi B: появилось видео конфликта американской певицы с фанатом
Cardi B: появилось видео конфликта американской певицы с фанатом
В центре Донецка прогремели взрывы. Горят автомобили
В центре Донецка прогремели взрывы. Горят автомобили
Россияне пытаются спасти крымский мост, ограждая его какими-то трубами
Россияне пытаются спасти крымский мост, ограждая его какими-то трубами
Появилось видео, как Байден балдеет на пляже
Появилось видео, как Байден балдеет на пляже
Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению
Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению
Самое солнечное место на Земле находится в Чили
Самое солнечное место на Земле находится в Чили
Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение во время концерта
Фанаты Тейлор Свифт спровоцировали землетрясение во время концерта
Пила 10 (2023): трейлер и дата выхода продолжения самого кассового хоррора
Пила 10 (2023): трейлер и дата выхода продолжения самого кассового хоррора
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.