Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру

Главное: Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пока не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он планирует боксировать еще два-три года.

Детали: Александр Усик планирует еще минимум два-три года выступать на профессиональном боксерском ринге.

По мнению украинского чемпиона мира в тяжелом весе, он реально смотрит на состояние своих физических кондиций и не планирует затягивать с завершением карьеры.

На спортивной пенсии боксер планирует посвятить себя семье.

"Я не знаю, сколько еще буду драться, пока Бог дает мне силы. Но давайте будем реалистами. Думаю, два-три года. Нереально заработать все средства мира. Я хочу видеть своих детей. Ребята растут, и теперь нужно им дать то, что они должны получить от отца.Что мотивирует меня сегодня? Моя жена, когда звонит и говорит, как сильно меня любит. Общение с моими детьми и время с друзьями», - сказал Усик в интервью Przeglad Sportowy.

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