Орбан заявил, что поддержка Украины во время войны зависит от одного человека

Главное: Виктор Орбан прокомментировал ситуацию в Украине. Говорит, что поддержка нашей страны зависит от Джо Байдена.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth прокомментировал ситуацию в Украине. По словам политика, поддержка нашей страны во время войны зависит от президента США Джо Байдена.

Так, он сказал: «Вопрос в том, что решит президент США, как он захочет идти на выборы осенью 2024-го года: так, что Америка ввязана ещё в одну прокси-войну, участвует там, тратит бесчисленные миллиарды в Восточной Европе, или захочет идти на выборы с прекращением огня и миром».

Отмечается: «Этого мы не знаем. Не можем повлиять, да и ответить на вопрос не может. Это решение США».

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