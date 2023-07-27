Непогода основательно прошлась по Украине – сотни населенных пунктов остались без электричества

Главное: В Украине вновь начались проблемы с электричеством. Одна из причин – непогода.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода – шли ливни, фиксировался сильный ветер. О ситуации на четверг, 27 июля, сообщает министерство энергетики.

Информируется, что были обесточены магистральные линии, из-за чего без электричества остались более семисот населенных пунктов – это 260 тысяч потребителей.

Уточняется, что из-за непогоды были обесточены магистральные линии оператора системы передачи электроэнергии НЭК «Укрэнерго» в Полтавской, Львовской, Одесской, Киевской областях.

При этом на подстанции 330 кВ в Житомирской области отключился автотрансформатор, но обесточивания не было.

В результате непогоды люди остались без электричества в Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Отмечается, что больше всего от небесной канцелярии пострадала Киевская область, где были обесточены 239 населенных пунктов, без света осталось почти 98 тысяч потребителей.

Информируется, что из-за плохой погоды отключились линии межгосударственного соединения с Молдовой и Польшей.

В то же время, как говорится, из-за российских обстрелов в Донецкой области обесточивались 13 населенных пунктов. Также без питания осталась угольная шахта, где под землей находились работники. Горняков вывели на поверхность.

Стало известно, что без электричества остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В общей сложности за сутки энергетики запитали более 40 тысяч потребителей.

Резюмируется: «Дефицит в энергосистеме отсутствует. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Вместе с тем коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2585,00 МВт·ч. Экспорт не велся».

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