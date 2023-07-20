В ЕС озвучили, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине

Главное: В Украине заблокировано 32 миллиона тонн зерна. Такие данные привела Анналена Бербок.

Детали: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поведала, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине. По ее словам, это 32 миллиона тонн.

Так он прокомментировала выход России из зернового соглашения.

Дипломат сказала: «32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли в Украине».

Как известно, ранее Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.

В тему: Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня.