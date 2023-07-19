В британской разведке рассказали, почему Путин пошел на сделку с Пригожиным

Главное: Глава МИ-6 Ричард Мур заявил, что Путин заключил сделку с Пригожиным, «чтобы спасти свою шкуру». На главу Кремля явно оказывают внутреннее давление, считает глава британской разведки.

Детали: У президента России Владимира Путина не было другого выбора, кроме как договориться с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, чтобы положить конец бунту. Таким образом он решил «спасти свою шкуру». Об этом 19 июля в комментарии CNN заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

«Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил соглашение, чтобы спасти свою шкуру, используя хорошие услуги лидера Беларуси», — сказал он.

По словам главы МИ-6, во время мятежа Пригожин «начал как предатель за завтраком, его помиловали за ужином, а через несколько дней его пригласили на чай». Мур отметил, что даже с позиции главы разведки сложно пытаться интерпретировать эти события, находясь вне ситуации.

Глава британской разведки добавил, что Пригожин жив и находится на свободе после бунта, а на Путина явно оказывается внутреннее давление.

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