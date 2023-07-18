Синоптик предупредила украинцев… о приближении осенней погоды

Главное: Погода в Украине меняется. Кое-где резко похолодает.

Детали: Синоптик Наталья Диденко рассказала, как будет меняться погода в Украине. По ее словам, кое-где ожидается значительное похолодание.

Так, по ее словам, в эту субботу, 22 июля, на севере пройдут сильные дожди и похолодает до 17-19 градусов, но уже в воскресенье прояснится и потеплеет.

Что касается среды, 19 июля, Украина окажется в значительной степени в сухом воздухе и солнечной погоде.

Эксперты говорит: «Потому что сегодняшние дожди с атмосферным фронтом уже покинут нашу территорию и пойдут дальше на восток, разве ближайшей ночью еще задержатся в восточных областях и в Приазовье, а дожди с другим атмосферным фронтом еще не успеют дойти».

Завтра в Украине будет преобладать сухая погода практически повсюду, только поздно вечером фронт с запада дойдет до западных областей Украины и обусловит там ливни и грозы. В течение дня максимально будет плюс 24-29, только в южной части будет до 30 тепла.

В Киеве осадков также не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25-27 градусов.

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