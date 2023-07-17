Во время ралли в Ирландии погибли двое гонщиков

Главное: В Ирландии во время ралли произошла трагедия. В аварии погибли двое гонщиков.
Детали: Трагедия произошла на шестом спецучастке гонок Sligo Stages Rally в Ирландии в минувшее воскресенье. Тут в результате аварии погибли двое гонщиков.
ЧП случилось около деревни Баллимот (графство Слайго).
После этого гонка остановлена. Ирландская
Местная полиция и Motorsport Ireland начали расследование.
Международная автомобильная федерация уже выразила соболезнования в связи с трагедией.
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