Орбан продолжает жестко критиковать Украину

Главное: Виктор Орбан вновь наехал на Украину. Сделал ряд громких заявлений.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с новой критикой на Украину. Его слова приводит Мediaklikk.

Говоря о войне в нашей стране, политик заявил: «Если американцы захотят, мир наступит завтра утром, а почему американцы не хотят – это уже вопрос, над которым думает весь мир. Почему они этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги Киев получает в основном от США, военные средства тоже от американцев и Запада».

Также глава венгерского правительства сказал: «Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны. Поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли, что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят, существенная часть экономических бед в ту же минуту были вылечены, а инфляция и цены на энергию за считанные минуты вернулись бы к нормальным европейским показателям».

Кроме этого Виктор Орбан резко отметил, говоря об Украине: «Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно. Так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще. Украина смотрит на мир со своей точки зрения, однако Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы ее в конфликт».

В тему: Орбан заявил, что завершение войны в Украине зависит от США.