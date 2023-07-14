Главное: В Киеве запретили российские песни и книги. Городской совет объясняет это решением тем, что русский — это язык страны-агрессора, а также борьбой с гибридными влияниями РФ.

Детали: Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, в частности песен на территории Киева. Депутаты приняли соответствующее решение в четверг, 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Об этом сообщили в Киевском горсовете.

В ведомстве отметили, что «необходимо оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память».

«Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-просветительные услуги. Русский — язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы», — подчеркнул депутат Вадим Васильчук.

По его словам, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

В тему: В Украине тотально запрещают все, что связано с Россией и русской культурой.