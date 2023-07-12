Румыния сделала важное заявление по поводу военной помощи Украине

Главное: Румыния призывает оказывать военную помощь Украине. В МИД заявили, что страны НАТО должны на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки нашей стране.

Детали: Глава МИД Румынии Луминица Одобеску сделала важное заявление по поводу военной помощи Украине. Он высказалась во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Дипломат подчеркнула, что страны НАТО должны сконцентрироваться, чтобы практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки нашей стране.

Она сказала: «Я думаю, что фокус должен быть на том, как мы можем на практике использовать нашу оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину. Я говорю о том, как мы действуем на уровне ЕС, потому что это командная работа, предполагающая серьезные финансовые ресурсы для фонда European Peace Facility. У нас есть много инициатив по поддержке Украины».

Министр добавила, что создание учебной коалиции для пилотов F-16 является одним из важнейших решений, которое поддержала Румыния.

Резюмируется, что процесс запуска этой коалиции находится в самом начале, однако этот проект может принести много пользы.

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