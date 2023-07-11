Стало известно, какое еще вооружение передаст Германия Украине

Главное: Германия подготовила новый пакет военной помощи Украине. Стало известно, что он в себя включает.

Детали: Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Информируется: «Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки ВСУ».

Уточняется, что это две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Также Киеву

Кроме этого нашей стране будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и пять тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.

Также Германия включила в пакет военной помощи комплекс средств борьбы с беспилотниками и комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.

В тему: Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину.