Генерал Сырский рапортовал о возврате ранее оккупированных территорий под Бахмутом

Главное: Александр Сырский заявил, что ВСУ вернули ранее оккупированные территории. Генерал показал, как 3 отдельная штурмовая бригада успешно уничтожает российскую бронетехнику в окрестностях Бахмута.

Детали: Силы обороны Украины продвинулись вперед на Бахмутском направлении и смогли вернуть оккупированные территории. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram в пятницу, 7 июля.

«Бахмутское направление. Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории», — написал он.

Сырский также обнародовал видео работы 3 отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) в окрестностях Бахмута.

«Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом», — добавил генерал.

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