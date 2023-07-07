Грузинский посол покинул Украину

Главное: Посол Грузии покинул Украину. Георгий Закарашвили вернулся в Тбилиси для проведения консультаций с правительством с целью поиска путей разрешения ситуации с заключенным Михаилом Саакашвили.

Детали: Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили оставил Киев в ответ на требование руководства государства. Об этом сообщает издание Новости-Грузия со ссылкой на грузинское внешнеполитическое ведомство в четверг, 6 июля.

Ранее Министерство иностранных дел Украины предложило послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с правительством с целью поиска путей разрешения ситуации с заключенным в Грузии Михаилом Саакашвили.

В ответ в МИД Грузии назвали действия Киева «несправедливыми», но Тбилиси «воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на шаги, предпринимаемые Украиной, и дальнейшего обострения ситуации».

Как известно, 3 июля Саакашвили в онлайн-формате принял участие в судебном заседании. Оказалось, что его состояние крайне истощенное.

В тему: Мать Саакашвили сделала страшное заявление по поводу своего сына.