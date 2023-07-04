Швейцария поможет Украине с ремонтом школ

Главное: Швейцария выделила деньги Украине. Более шести миллионов долларов пойдут на ремонт трех десятков школ.

Детали: Швейцария решила помочь Украине. Страна выделила 5,5 миллиона швейцарских франков (6,1 миллиона долларов) на ремонт тридцати школ, пострадавших во время войны, сообщает местное правительство.

Информируется, что федеральный советник (глава МИД) Иньяцио Кассис одобрил выделение дополнительных 5,5 миллиона швейцарских франков на ремонт около тридцати школ.

Отмечается: «Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ почти 15 тысяч школьников к достойному и безопасному образованию».

Известно, что планируется отремонтировать поврежденные здания школ в Чернигове, Одессе и Полтаве.

Добавим, что всего Швейцария к 2028-м году обещает выделить для нашей страны 1,5 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов) дополнительной помощи.

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