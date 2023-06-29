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Новости > Стало известно, когда в НАТО рассмотрят вопрос членства Украины в Альянсе

Стало известно, когда в НАТО рассмотрят вопрос членства Украины в Альянсе

Агата Кловская
29.06.23 17:13
136
Стало известно, когда в НАТО рассмотрят вопрос членства Украины в Альянсе

Главное: В НАТО готовы рассмотреть вопрос членства Украины в Альянсе. После саммита в Вильнюсе.

Детали: После саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, будет рассмотрен вопрос по поводу членства в блоке Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он сказал: «После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в Альянсе».

Также сообщается: «Самое важное сейчас – продолжать поддержку Украины. И, конечно, решение ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО».

В тему: Кулеба заявил, что пора внести ясность по поводу членства Украины в НАТО.

Тэги: Украина, НАТО, политика, война

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