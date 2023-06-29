Стало известно, какая погода ждет украинцев в последний день июня

Главное: Появился прогноз погоды на последний день июня. В Украине ожидаются дожди с грозами.

Детали: Озвучен прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 июня. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

Специалист говорит, что на севере, востоке, северо-востоке, а также в западных областях нашей страны будут идти дожди с грозами.

По ее словам, в центральной части и на юге в течение дня должно быть сухо. Лишь под вечер возможны небольшие осадки.

Говорится, что температура воздуха в большинстве областей ожидается в районе 20-26 тепла.

При этом в Харьковской, Сумской и Полтавской областях будет плюс 18-22, а на Закарпатье ожидается 25-29 тепла.

Информируется, что прогнозируется умеренный ветер северо-западного направления, однако местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Что касается Киева, то воздух в украинской столице прогреется до плюс 24 градусов.

Она сообщила: «День будет ветреным, сегодняшние дожди ближайшей ночью и завтра утром прекратятся, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером завтра снова будет дождить».

Резюмируется, что в начале июля в Украину вернется жара до 25-31 градуса. Прохладнее будет на Западе страны.

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