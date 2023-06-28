На Одесщине собаки покусали детей

Главное: В Одесской области собаки покусали двоих детей. Пострадавшие — двухлетняя девочка и мальчик, в возрасте года и восемь месяцев — находятся в больницах.

Детали: Двоих детей в Одесской области искусали собаки. Оба пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф Одесской области на Facebook-странице.

Один случай произошел в селе Новоселовка в Подольском районе, а второй — в Курисовом.

В Новоселовке пес покусал двухлетнюю девочку за лицо. Ее увезли с рваными ранами в Подольскую городскую больницу.

В то время как в Курисовом пострадал мальчик, возрастом год и восемь месяцев. Собака вцепилась ему в нос, повредив носовую перегородку. Ребенок находится в областной детской клинической больнице.

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