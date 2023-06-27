В Кременчуге и Сумах прогремели взрывы

Главное: В Кременчуге и Сумах раздались взрывы во время тревоги. Воздушная тревога охватила более половины областей Украины.

Детали: В Кременчуге Полтавской области и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 27 июня. Об этом сообщает «Суспільне».

Отметим, что во время сообщения о взрывах воздушная тревога охватила более половины областей Украины.

Однако по состоянию на 12:07 было объявлено об отбое ракетной опасности по всем областям.

Перед этим в Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов бомбардировщиков Ту-22м3.

Отметим, что ровно год назад, 27 июня 2022 года, российские оккупанты обстреляли Кременчуг ракетами Х-22. Одна ракета попала в торговый центр «Амстор», где находились около тысячи человек, а вторая — в стадион «Кремень-Арена». Из-за обстрела ТЦ погибли по меньшей мере 19 человек.

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