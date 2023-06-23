В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на двух направлениях

Главное: ВСУ имеют успех на двух южных направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают врага в Донецкой и Луганской областях: тяжелые бои идут в районах Белогоровки, Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы.

Детали: Украинские войска имеют частичный успех на двух направлениях южного фронта. Об этом 23 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«На направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение», — уточнили в Генштабе.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Особенно тяжелые бои продолжаются в районе Белогоровки в Луганской области, а также в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы Донецкой области.

В тему: Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. В ISW считают, что ВСУ создают условия для основного удара.