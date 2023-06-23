Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 тысячи солдат

Главное: РФ потеряла в войне 222 тысячи солдат. Уничтожено 4 006 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 21 июня.

Сообщается, что погибли уже 222 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 006 танков, 7 771 боевая бронированная машина, 3 920 артиллерийских систем, 615 РСЗО, 375 средств ПВО, 314 самолетов, 306 вертолетов, 3 428 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 214 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 667 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 539 единиц специальной техники.

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