Площадь подтопления на Херсонщине уменьшается

Главное: По состоянию на утро на правобережье Херсонской области под водой остаются 1923 дома. Это на 150 меньше, чем накануне вечером.

Детали: В Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта — 27 на правобережье и 17 — на временно оккупированном левом берегу. При этом площадь подтоплений уменьшается, сообщил начальник местной ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 15 июня.

«По оперативной ситуации. Сейчас вода находится на отметке 2 метра и 4 сантиметра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта, 27 — правобережье, 17 — временно оккупированный левый берег», — отметил Прокудин.

По его данным, площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий уменьшилась на деоккупированных территориях на 600 га. По состоянию на утро на правобережье под водой остается 1923 дома — это на 150 меньше, чем накануне вечером.

Прокудин заверил, что как только вода отходит, сразу начинаются восстановительные работы — разминирование, обследование, уборка ранее затопленных территорий.

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