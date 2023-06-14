Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жертвами россиян в Сумской области стали шесть человек

Жертвами россиян в Сумской области стали шесть человек

Агата Кловская
14.06.23 11:42
138
Жертвами россиян в Сумской области стали шесть человек

Главное: Автомобиль попал под обстрел в Сумской области. Погибли шесть человек.

Детали: На территории Середино-Будской территориальной общины (Сумская область) произошла трагедия. Тут под обстрел россиян попал движущийся автомобиль УАЗ местного лесного хозяйства.

Инцидент произошел накануне, во вторник, 13 июня.

По данным прокуратуры, в итоге погибли шесть человек, среди которых двое гражданских и четверо работников лесного хозяйства.

Уже начато уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

В тему: Ракетная атака России по Одессе привела к человеческим жертвам.

Тэги: общество, Россия, война, регионы, Сумская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.06.23 22:54

Взрыв Каховской ГЭС и его последствия <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
12.06.23 15:29

Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.06.23 13:24

США могут предложить Украине особую модель безопасности
14.06.23 13:20

Стало известно, когда и как пройдет «последний звонок» в Киеве
14.06.23 13:15

Стало известно, что сейчас происходит на Каховской ГЭС
14.06.23 12:48

В МВД рассказали, как проходит эвакуация людей в Херсонской области
14.06.23 12:42

Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде
14.06.23 12:34

Итальянец поймал какую-то аномальную рыбу
14.06.23 12:11

Кадырову «оторвало» правую руку под Запорожьем, — СМИ
14.06.23 11:59

ООН прогнозирует рост цен на еду из-за подрыва Каховской ГЭС
14.06.23 11:36

В Херсонской области людей разрешили хоронить… за пределами кладбищ
14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло
14.06.23 12:11

Кадырову «оторвало» правую руку под Запорожьем, — СМИ
14.06.23 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат
13.06.23 16:54

Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших
13.06.23 14:20

Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год
13.06.23 13:22

Пентагон заменит Украине поврежденную при контрнаступлении технику
13.06.23 12:12

ВСУ вернули под свой контроль очередной населенный пункт
13.06.23 10:19

ВСУ всего за неделю освободили семь населенных пунктов
13.06.23 09:36

В Генштабе рассказали о ночных результатах работы украинской ПВО
13.06.23 08:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 216 650 солдат
12.06.23 14:20

Украина получит еще пять систем Patriot, — СМИ
08.06.23 16:56

Названы украинские вузы, которые вошли в рейтинг наиболее устойчивых университетов
08.06.23 13:54

В Украине заговорили об открытии аэропорта «Львов»
08.06.23 11:43

Кинбурнская коса превратилась в остров
09.06.23 10:47

Грета Тунберг резко прокомментировала подрыв Каховской ГЭС
08.06.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 212 760 солдат
09.06.23 12:45

Несмотря на войну, в Украине вырос ВВП
07.06.23 16:53

Стало известно, где сборная Украины планирует играть домашние матчи
09.06.23 16:26

В Минздраве поставили точку в вопросе «эпидемии холеры» на Херсонщине
09.06.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 213 770 солдат
08.06.23 14:22

«Шахтер» решил избавиться от главного тренера
Фото и Видео
Тараса Черновола облили зеленкой, после чего выбросили в мусорник
Тараса Черновола облили зеленкой, после чего выбросили в мусорник
Тараса Черновола облили зеленкой, после чего выбросили в мусорник
Тараса Черновола облили зеленкой, после чего выбросили в мусорник
ВСУ вернули под свой контроль очередной населенный пункт
ВСУ вернули под свой контроль очередной населенный пункт
Россиянин получил удар ножом в сердце прямо в центре Стамбула
Россиянин получил удар ножом в сердце прямо в центре Стамбула
В Египте загорелась яхта с туристами. Погибли три человека
В Египте загорелась яхта с туристами. Погибли три человека
Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT
Черное зеркало 6 (2023): постеры всех эпизодов сериала и откровения сценариста про «дерьмовый» ChatGPT
ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
Крушение свадебного автобуса в Австралии привело к многочисленным жертвам
Крушение свадебного автобуса в Австралии привело к многочисленным жертвам
Бедные-несчастные (2023): трейлер и дата выхода фильма о странной девушке из викторианской Англии
Бедные-несчастные (2023): трейлер и дата выхода фильма о странной девушке из викторианской Англии
Неудержимые 4 (2023): трейлер и дата выхода фильма с Меган Фокс и Сильвестром Сталлоне
Неудержимые 4 (2023): трейлер и дата выхода фильма с Меган Фокс и Сильвестром Сталлоне
Астрал 5: Красная дверь (2023): трейлер и дата выхода жуткого хоррора
Астрал 5: Красная дверь (2023): трейлер и дата выхода жуткого хоррора
fraza.com
Новости блогосферы
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.