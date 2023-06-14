Жертвами россиян в Сумской области стали шесть человек

Главное: Автомобиль попал под обстрел в Сумской области. Погибли шесть человек.

Детали: На территории Середино-Будской территориальной общины (Сумская область) произошла трагедия. Тут под обстрел россиян попал движущийся автомобиль УАЗ местного лесного хозяйства.

Инцидент произошел накануне, во вторник, 13 июня.

По данным прокуратуры, в итоге погибли шесть человек, среди которых двое гражданских и четверо работников лесного хозяйства.

Уже начато уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

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