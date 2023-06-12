Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС снова выросло

Главное: В результате потопа на Херсонщине количество погибших снова выросло. Поступает информация о погибших с левобережья, но она еще будет проверяться, отметил Игорь Клименко.

Детали: В результате масштабных затоплений из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС, погибли не менее 10 человек, еще 42 числятся пропавшими без вести. Такие данные озвучил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона в понедельник, 12 июня.

«Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибли на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека числятся пропавшими без вести, из них семь детей», — сказал министр.

По его словам, поступает информация о погибших с левобережья, но она еще будет проверяться.

«Конечно, информация идет и с левого берега, о погибших. Вы знаете, что вчера при попытке переправиться на правый берег враг обстрелял наших граждан и три человека погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем такую информацию, как только у нас будет более подлинная информация относительно погибших или раненых граждан, которые оставались на островах или на левом берегу, мы ее официально обнародуем», — заверил Клименко.

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