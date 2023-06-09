В Черниговской области полицейские подорвались на мине

Главное: В Черниговской области полицейские наехали на мину и подорвались. Один из них погиб.

Детали: В пятницу, 9 июня, в Черниговской области произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Как информируется, тут двое полицейских наехали на мину, после чего один из них погиб, а другой был госпитализирован.

Известно, что скончался старший сержант отделения полиции №2 (поселок Репки) Черниговского районного управления полиции 39-летний Алексей Жовтик, который ехал вместе с коллегой на собственном автомобиле по территории пограничной зоны.

Сообщается, что у погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей.

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