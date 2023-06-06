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Новости > Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине этой ночью

Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине этой ночью

Александр Панько
06.06.23 10:47
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Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине этой ночью

Главное: Российские военные ночью 6 июня атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 крылатых ракет россиян.

Детали: Ночью 6 июня с 00:30 по 04:00 россияне нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Все 35 российских ракет уничтожила ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что атаковали россияне традиционно — из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы — в зону ответственности воздушного командования Центр.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 211 150 солдат.

Тэги: общество, ракетный удар, ПВО, оккупанты, война в Украине

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