Папа Римский отправил в Киев своего человека

Главное: Представитель Папы Римского посетит Киев. Основная цель переговоров — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира, отметили в Ватикане.

Детали: Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Римский Франциск поручил миротворческую миссию в Украине, посетит Киев 5-6 июня. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола в понедельник.

«Ссылаясь на предыдущие сообщения Святого престола, сообщаем, что 5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Конференции итальянских епископов, совершит визит в Киев как посланник Святейшего Папы Франциска», — говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что «основная цель инициативы — внимательно выслушать украинские власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, которые будут способствовать ослаблению напряженности».

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