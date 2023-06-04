Названа причина жуткой железнодорожной катастрофы в Индии

Главное: Причиной столкновения трех поездов в Индии стал сбой в электронной системе блокировки. Катастрофа унесла 288 жизней.

Детали: Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав назвал причину столкновения трех поездов в штате Одиша, в результате чего погибли как минимум 288 людей, а более девятисот человек получили травмы. По его словам, произошло это из-за сбоя в электронной системе блокировки.

Чиновник сказал: «Речь идет об электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки. Из-за этого и произошла авария. Кто это сделал, и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования».

В тему: Столкновение поездов в Индии.