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Новости > Названа нынешняя численность населения Запорожской области

Названа нынешняя численность населения Запорожской области

Александр Панько
02.06.23 14:40
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Названа нынешняя численность населения Запорожской области

Главное: С начала войны Запорожскую область покинули 280 тысяч человек. Сейчас в регионе проживает 600-700 тысяч людей.

Детали: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко поведал, сколько людей проживает в регионе во время войны. Его слова цитирует РБК-Украина.

По его словам, с начала боевых действий покинули область 280 тысяч человек, которые выехали за границу и в другие регионы нашей страны.

Уточняется, что сейчас в Запорожье и в Запорожском районе зарегистрировано около 214 тысяч внутренне перемещенных лиц: это, в основном, люди из Донецкой и Херсонской областей.

Всего же на территории региона сейчас проживает 600-700 тысяч людей, в то время как до начала войны цифра составляла 1,2 миллиона человек.

В тему: Представлен новый план безопасности ЗАЭС от МАГАТЭ.

Тэги: общество, война, Запорожская область, регионы, новости Украины

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