В Кремле оценили атаку дронов по Москве

Главное: Кремль отреагировал на атаку дронов на Москву. За атакой беспилотников на Московский регион стоит Киев, безапелляционно заявил Дмитрий Песков.

Детали: В России считают атаку беспилотников на Москву ответом на удар «по центру принятия решений в Киеве». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 30 мая.

«Понятно, что речь идет о действиях „киевского режима“ в ответ на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — заявил он.

Песков выразил уверенность в том, что за атакой беспилотников на Московский регион стоит Киев: «Очевидно, что это атака „киевского режима“. Это нужно совершенно четко понимать».

По его словам, президент РФ Владимир Путин «в режиме реального времени» получал информацию о ситуации с атакой беспилотников, в том числе от Минобороны, МЧС и руководства Москвы и Подмосковья.

Песков отметил, что Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников.

«Это (атака дронов) еще раз подтверждает необходимость продолжения (специальной военной операции) СВО и достижения поставленной цели», — уверен представитель правящего режима в РФ.

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