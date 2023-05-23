В США прокомментировали «тревожность» на Белгородщине

Главное: Соединенные Штаты не поддерживают атак территории РФ. Однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.

Детали: В Государственном департаменте США отреагировали на ситуацию в Белгородской области. Спикер Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что единственным агрессором в этой войне является Россия, а Украина сама имеет право решать, как проводить свои военные операции.

Миллер отметил, что США запрещают использование своего оружия на территории РФ, объяснив, что именно Россия начала войну против Украины.

«Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атак за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что эту войну начала Россия, Россия продолжает нападать на гражданских. Россия целится в школы и больницы, критическую и гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия», — сказал спикер Госдепа.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал в отставке Марк Гертлинг также прокомментировал ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские добровольцы, пишет Голос Америки.

Марк Гертлинг рассказал, что перед большим наступлением существует три вида маневров: первый — внезапные нападения, чтобы вызвать панику среди врагов, второй — обманные маневры, чтобы создать ложное впечатление, третий — демонстративные наступательные действия без вхождения в контакт с врагом.

«Происходящее в Белгороде может быть частью обычных военных маневров, которые проводят перед реальными крупными наступательными операциями, чтобы запутать врага относительно того, где будет нанесен главный удар», — отмечает генерал США в отставке.

Как предполагает Гертлинг, события в Белгороде должны запутать россиян перед контрнаступлением Украины.

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