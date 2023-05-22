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Новости > В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине

В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине

Александр Панько
22.05.23 16:01
172
В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине

Главное: Дания придумала, как завершить войну в Украине. Схема очень сложная.

Детали: Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что у его страны есть свой мирный план по Украине. Его слова цитирует Reuters.

Чиновник сообщил, что необходимо организовать специальный саммит и пригласить для участия в нем Индию, Китай и Бразилию.

Отмечается, что его можно будет провести уже в июле.

Впрочем, он добавил: «Сначала следует приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи».

Дипломат считает: «Требуется вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай. Если Украина сочтет, что пришло время провести такую ​​встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу».

Датчанин резюмировал, что Россия вряд ли согласится принять участие в подобном саммите.

В тему: Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский.

Тэги: Индия, Украина, Китай, Россия, мир, политика, война, Бразилия, Дания, мирный план

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