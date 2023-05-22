В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине

Главное: Дания придумала, как завершить войну в Украине. Схема очень сложная.
Детали: Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что у его страны есть свой мирный план по Украине. Его слова цитирует Reuters.
Чиновник сообщил, что необходимо организовать специальный саммит и пригласить для участия в нем Индию, Китай и Бразилию.
Отмечается, что его можно будет провести уже в июле.
Впрочем, он добавил: «Сначала следует приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи».
Дипломат считает: «Требуется вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай. Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу».
Датчанин резюмировал, что Россия вряд ли согласится принять участие в подобном саммите.
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