Джонсон угрожал «набить морду» Макрону

Главное: Борис Джонсон угрожал «вырубить» Эммануэля Макрона, а также называл президента Франции «отморозком», «путинским подхалимом».

Детали: Бывший пресс-секретарь премьера Великобритании Гуто Харри рассказал, что Борис Джонсон угрожал «вырубить» Эммануэля Макрона и устроить «избиение лягушек», а также называл президента Франции «отморозком», «путинским подхалимом» и английским словом из четырех букв, которое начинается на «с». Спойлер: это было не слово «cool».

Экс-премьер Британии сорвался на Макрона из-за того, что тот раскритиковал политику британского правительства в отношении украинских беженцев. Джонсона также разозлило то, что президент Франции ездил в Москву на встречу с Путиным.