За сутки ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов, — Генштаб

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 520 оккупантов. Также были уничтожены три российских танка, 12 бронемашин и 12 беспилотников.

Детали: С 24 февраля 2022 по 16 мая 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 199 980 человек (+520 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

— 3762 (+3) танка;

— 7348 (+12) бронемашин;

— 3150 (+13) артиллерийских систем;

— 562 (+0) реактивные системы залпового огня;

— 316 (+0) средств ПВО;

— 308 (+0) самолетов;

— 294 (+0) вертолета;

— 2732 (+12) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 973 (+0) крылатые ракеты;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 6048 (+14) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 410 (+3) единиц специальной техники.

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