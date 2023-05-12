Украина получила от Всемирного банка очередной транш

Главное: Всемирный банк выделил Украине еще 130 млн долларов. Привлеченные средства позволят улучшить ситуацию в пищевой промышленности и обеспечить продовольственную безопасность Украины.

Детали: Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн долларов. Об этом сообщает Минфин в пятницу, 12 мая.

Эти кредитные средства поступили в общий фонд госбюджета по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы Ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины.

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