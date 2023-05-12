Вратарь сборной Украины может продолжить карьеру в гранде итальянского футбола

Главное: Украинский голкипер мадридского «Реала» может летом сменить клуб и переехать в Италию. В его услугах заинтересована «Рома».

Детали: Андрей Лунин близок к тому, чтобы летом переехать из столицы Испании в столицу Италии. Как утверждают в издании Fichajes.net, в трансфере голкипера заинтересована «Рома».

Более того, журналисты уверяют, что украинца в своем клубе хочет лично видеть главный тренер Жозе Моуриньо. Португальский специалист видит потенциал во вратаре, несмотря на малое количество практики, получаемой в «королевском клубе».

При этом в «Реале» не хотят продавать вратаря, даже несмотря на то, что у него остался всего один год по контракту. Однако римляне хотят убедить руководство мадридцев отпустить украинца. «Рома» может попытаться запросить аренду голкипера на один сезон, или предложить королевскому клубу 15 миллионов евро, что компенсирует расходы «Реала» на Андрея.

Отметим, что в этом сезоне Лунин успел отыграть лишь 12 поединков за «сливочных», пропустив в них 13 мячей и в четырех матчах отстоял на ноль.

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